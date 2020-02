(VIdéo) MACKY SALL RÉPOND À JUSTIN TRUDEAU : « PAS DE GAY PRIDE AU SÉNÉGAL ! » L’annonce de la visite officielle du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, au Sénégal avait soulevé une levée de boucliers sur la question de l’homosexualité. La question a été abordée lors de la conférence de presse qu’il a animée, à l’instant, au Palais de la République, en compagnie de son hôte, Justin Trudeau, sensible sur ce sujet. « Moi, comme vous le savez très bien, je défends toujours les droits humains, et j’amène ces enjeux-là partout où je vais, avoue-t-il. Le président Macky Sall connait très bien mes positions là-dessus, et on en a parlé brièvement mais surtout on est en train de voir à quel point le Sénégal est un leader en matière de démocratie, et de valeurs. On a, tous, du travail encore à faire mais on a eu de très bonnes discussions là-dessus. »



Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|

Mais la réponse du chef de l’Etat du Sénégal ne s’est pas faite attendre. Sans gant et en prenant le soin de parler également en langue wolof sur cet aspect, sans doute pour toucher le public local, Macky Sall a été sans équivoque.



« Je crois que Justin l’a bien dit, et en effet, nous en avons parlé. Evidemment, je respecte son choix d’être défenseur des droits, je n’en suis pas moins un, seulement les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture, et de civilisation. En fait, ces lois sont le reflet de cette vision, de notre manière de vivre et d’être. Cela n’a rien à voir avec l’homophobie. Le Sénégal est un pays de droit, c’est clair, un pays qui respecte les droits de l’homme mais c’est un pays qui a des lois qui interdisent en tout cas ce que le Code a indiqué, c’est, en réalité, l’exhibition, les relations contre-nature du point de vue de la législation. C’est cela qui est mis en œuvre mais ceux qui ont une orientation sexuelle selon leur choix ne font pas l’objet d’exclusion. Mais on ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire demain on légalise l’homosexualité, et demain c’est le gay-pride. Ça, ce n’est pas possible », tranche-t-il.



EMEDIA

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos