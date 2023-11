Madiambal Diagne, Arrias du Sénégal? Par Mamadou Biguine Guèye (Coalition Dionne2024)

S’il est une éminente personnalité qui déstabilise jusqu’au plus haut point les plans des lobbyistes et courtisans qui ne vivent que de tromperie et de trafics d’influence dans ce pays, c’est sans nul doute Mahammed Dionne.



Sa candidature déclarée à la présidentielle constitue pour cette l'engeance de prébendiers cupides, une sérieuse alerte, tant il leur est clair que l’homme par son leadership exemplaire, sa grande capacité à rassembler, ses qualités morales et intellectuelles et sa probité immaculée a toutes les chances de remporter cette élection, et de mettre fin à ce système dont les Sénégalais ont marre.



Ces gens ont décidé par tous les moyens de barrer la route à Mahammed Dionne. Et pour ce, ils ont choisi les seules armes qu’ils connaissant et par lesquelles ils ont obtenu fortune et position sociale privilégiée au cœur du régime du Président Macky Sall : le chantage, la calomnie...

Affabulations et contre-vérités sont en effet la stratégie de déstabilisation de ces anti-modéles qui se prennent pour des lanternes, et tentent d’usurper par ce fait une posture d’intellectuels pour légitimer leurs prises de paroles dans certains journaux, et à travers lesquels ils s’exercent à détruire la réputation de Mahammed Dionne dont ils ne peuvent souffrir l’indifférence affichée à leur encontre.



Ainsi, après les insultes qui ont choqué toute la bien-pensance sénégalaise proférées dans son quotidien à l’encontre du Président Macky Sall à travers une chronique publiée dans son quotidien par un pseudo professeur de philosophie qui n’existe que dans son imagination, le doyen Madiambal Diagne pour qui nous avions pourtant énormément de respect est sorti du bois pour lancer la vaste entreprise de dénigrement et de dévalorisation du candidat Mahammed Dionne.



Ceux dont il est la plume servile savent qu’ils partent vaincus face à Mahammed Dionne. Sa candidature les a refroidis. Elle leur a coupé les ailes, tant ils n’ont aucune qualité à opposer à l’exemplarité du leadership de Mahammed Dionne, qui les sait si bien qu’il est leur mauvaise conscience.

Il ne leur reste plus qu’à tenter de semer le doute dans l’esprit de l’opinion, et à défaut de s’élever à son niveau, rabaisser l’homme d’Etat et casser son mythe.



Peine perdue ! Mahammed Dionne est un grand homme, et comme l’affirmait si bien Jules Barbey d’Aurevilly, « les grands hommes sont comme les plus belles fleurs. Ils croissent sous le fumier et à travers le fumier que jettent sur eux les envieux et les imbéciles. »



Madiambal Diagne pour ce qui le concerne, n'a eu de cesse de s'attaquer à Mahammed Dionne depuis que celui-ci a déclaré sa candidature. Par ses sorties, ses tribunes, chroniques et même dans certains de ses ouvrages, il reflète extérieurement son mal-être profond, tel qu’y renvoie la définition de la physiognomonie. Cet homme de nos jours aussi riche que Crésus doit enfin s'occuper de ses affaires et laisser tranquille le chef de fil de la coalition Dionne 2024.



Il est vrai que « moins un homme a de la valeur, moins il en reconnait aux autres », ainsi que le disait José Narosky. Mais nous espérons encore et toujours que le doyen Diagne conserve ses valeurs qui doivent prendre le dessus sur ses intérêts. Lui et Dionne se connaissent, il ne doit donc pas agir aujourd'hui comme l’hyène repue qui défia subitement le lion une fois que celui-ci l’eut sauvée d’une mort certaine en le nourrissant au détriment de sa famille, Madiambal Diagne a déjà fermé la parenthèse Macky Sall pour faire allégeance à Amadou Ba, ça cela est une éperdue vérité. Mieux, il s’est autoproclamé le sherpa, fanatisme en bandoulière, prêt à tout pour le porter au pouvoir.



Pis, il veut paraitre important. N'est-ce pas Arrias en version sénégalaise? Car c'est lui qui le raconte dans son livre "Macky Sall dernière le masque". Il sait tout. Il se présente à longueur de chronique comme le confident de tous les caciques de notre vie politique. Il est le confesseur de Macky Sall, l'ex mur des lamentations de Mahammed Dionne, l'actuel conseiller particulier d’Amadou BA.



Il est celui que l’on informe des grandes décisions, que l’on met dans la confidence, et dont le silence ou la parole dans l’oreille de Macky Sall durant tout son règne aura fait et défait des carrières, ou validé et invalidé de grandes décisions concernant la vie politique et celle des sénégalais tout court !





C’est que Madiambal Diagne, notre Arrias sénégalais « doit parler moins des autres étant donné qu'il adore la diabolisation face à quiconque n'est pas d'accord avec lui. Il revendique une posture dans l’Etat qui offusquerait tout républicain, si nous ne connaissions la la "valeur" que l’homme prétend se donner.



Il est souvent dans le paraitre et l’artifice, grand Madiambal.



Bref, Mahammed Dionne est un Homme d’Etat. Il ne cède ni à la calomnie, ni aux déclarations réductrices, ni à la pression. Sa bonne conscience est son meilleur guide. L’intérêt du Sénégal est son tableau de bord.



Pendant que certains s’entendent et unissent leurs forces pour sauvegarder leurs positions de pouvoir aux fins d’assouvir des desseins personnels, Mahammed Dionne quant à lui a choisi souverainement et librement le Sénégal, et le Président Macky Sall lui-même respecte son choix, car il sait qu’ils ont en commun le même attachement patriotique pour notre pays.



« Nous sommes parce que le Sénégal est », a dit le Chef de l’Etat.

C’est le temps du Sénégal. Et Mahammed Dionne a réglé sa montre à l’heure du peuple sénégalais.



Mamadou Biguine Gueye

Coalition Dionne2024