MAKHTAR DIOP : « Je suis candidat pour diriger le Conseil départemental de Mbacké et je l'ai dit au Président »

C'est parti pour des joutes électorales âprement disputées à Mbacké! Le fauteuil du Président du Conseil départemental de Mbacké sera l'un des objectifs qui aiguiseront le plus d'appétit et générera un maximum d'empoignades.



Déjà, du côté de l' Apr, c'est Makhtar Diop, Haut Conseiller des Collectivités territoriales et leader politique Apériste à Touba qui décline ses ambitions. Le jeune responsable politique affirme s'être déjà confié au Président de la République et chef de parti Macky Sall.



Interrogé par Dakaractu-Touba, il dira avoir suffisamment tissé de bonnes relations avec la jeunesse du département, les femmes et les personnes du troisième âge non sans oublier ses entrées solidement établies dans les communes rurales. Makhtar Diop, qui a depuis plusieurs semaines, démarré ses visites et qui les a accentuées pendant la Tabaski, précisera être sûr que les soutiens en sa faveur iront crescendo au fur et à mesure que l'on s'approchera des élections locales. Affaire à suivre...

