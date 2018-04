MAMADOU THIERNO TALLA, GERANT DU GROUPE 3M-COMM: «Le PSe est le plan de 15 millions de Sénégalais»

Le gérant du Groupe 3M-COMM, (L’AS quotidien, Assport et www.touinfo.net) Mamadou Thierno Talla, par ailleurs, directeur de publication du journal L’AS quotidien a déclaré ce vendredi à l’UCAD II que, « le PSE est le plan de 15 millions de Sénégalais». Il s’exprimait lors de l’ouverture du panel de la deuxième édition des « Rencontres de L’AS ou le temps du savoir». Le thème de cette deuxième était: «Le PSE dans tous ses états».



«Adopté en 2013, le Plan Sénégal émergent doit accélérer la marche du Sénégal et en faire un pays émergent à l’horizon 2035. Référentiel de la politique économique et sociale à moyen et long termes du Sénégal, le PSE vise une transformation structurelle de l’économie, la promotion du capital humain et la bonne gouvernance», a rappelé du haut de la tribune M. Talla, en souhaitant la bienvenue à ses hôtes.



Les rêves d’emergence de M. Talla



«Je formulerai quelques rêves de mon Sénégal émergent en 2035 : c’est de voir un musicien sénégalais obtenir plus de vues que les Portoricains auteurs de Despacito (5 milliards de vues) ou du Sud-coréen Ganga Style (3 milliards), une toile de Kalidou Kassé avoir la même aura que «Salvator Mundi» ou «Christ sauveur du monde» de Léonard de Vinci vendu à 450 millions de dollars (près de 270 milliards F Cfa), voir des rencontres de football à dimension planétaire (Real-Barça, Man City-Man U) se jouer à Diamniadio, Pierre Atepa figurer comme Oscar Niemeyer parmi les plus grands architectes du monde», a imploré de ses vœux le gérant du Groupe 3MCOMM.





Par ailleurs, il a profité de la tribune de la deuxième édition des Rencontres de L’AS pour lever un coin du voile sur les ambitions du groupe. « Groupe jeune, dynamique et en pleine expansion, le Groupe 3 M-COMM avec sa Plateforme : (L’AS quotidien, ASSPORTS et www.toutinfo.net) entend pleinement jouer sa partition dans ce débat citoyen qui concerne le devenir de la nation, du Sénégal. Pour ainsi connaître les tenants et les aboutissants du Pse, le décortiquer pour en montrer les forces et les faiblesses, les lueurs et les ombres, nous avons le plaisir de recevoir ces hauts cadres renommés et de haute facture», a-t-il informé. « Le Pse n’est pas un plan du Président Macky Sall, ce n’est pas un plan de l’Apr, c’est un plan pour les 15 millions de Sénégalais », a-t-il insisté en guise de clôture.









Toutinfo