MITA Tambacounda Nafa soutient Bassirou Diomaye Faye pour une majorité aux législatives de 2024

Le samedi 21 septembre 2024, le Mouvement Initiatives Tambacounda (MITA TAMBA NAFA) a tenu son Assemblée générale à Tambacounda. Cette réunion a permis de faire le bilan des actions de développement menées, "dans notre région et de planifier les futures initiatives pour répondre aux besoins de notre communauté".



Au cours de cette Assemblée, le MITA a également abordé les enjeux des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. A ce propos, le MITA a décidé d’apporter son soutien plein et entier au Président Bassirou Diomaye FAYE.



Les membres du MITA croient fermement qu'il est crucial de lui garantir une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Cela lui permettra de concrétiser son projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, plébiscité par le peuple sénégalais à plus de 54 % dès le premier tour lors des élections présidentielles du 25 mars 2024.



Le MITA mobilise ses membres et sympathisants afin d’assurer cette majorité indispensable. Nous appelons tous les citoyens à se joindre à nous dans cette démarche collective, car chaque voix compte dans la construction de notre avenir commun.



Fait à Tambacounda, le 24septembre 2023