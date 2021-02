MULTIPLES cambriolage à Dakar Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

Le jet-setter Mouhamadou Konaré dit Papis Konaré et deux de ses co-accusés, Moussa Diallo dit Pécoss et El Amine Diagne, ont comparu, hier, devant la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour connaître le verdict rendu à leur encontre.

verdict rendu à leur encontre. Ils ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage de violence et port d’arme. Le tribunal a condamné Papis Konaré à 15 ans de prison, son frère et l’autre prévenu ont été acquittés. Les condamnés doivent verser plus de 200 millions de francs aux différentes parties

civiles. Ils ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage de violence et port d’arme. Ils sont condamnés pour avoir perpétré courant 2016, une série de cambriolages dans des maisons de

certains quartiers résidentiels de Dakar comme les Almadies, les Mamelles, Yoff, les Sicap. Ils se présentaient comme des policiers venus faire des perquisitions ou des agents de la SDE ou de la Senelec. En plus de cette nouvelle condamnation, Papis Konaré et son co-accusé El Amine Diagne étaient en train de purger une peine de 10 ans de

réclusion criminelle, suite à leur condamnation pour cambriolage en octobre 2019. Le Témoin



