"Ma copine préfère les lieux publics pour faire l'amour, alors que moi, j’ai peur !"

Cela fait 3 ans que je suis en couple avec ma chérie.



Selon elle, notre maison n’est plus un endroit pour passer à l’acte, car elle trouve que c’est monotone. Elle veut toujours faire l’amour dans les restaurants, dans les jardins publics, dans les centres commerciaux, les magasins ou à la plage… Elle dit que c’est plus excitant.



Personnellement, je ne vois pas le genre de plaisir qu’elle a, car à chaque fois, je suis plutôt paralysé par l’inquiétude que des inconnus nous surprennent. Et j’ai plutôt peur quand nous sommes dans ce genre d’endroits.



Je me rappelle qu’une fois, nous étions dans un jardin public, en pleine nuit, nous avons été surpris par des inconnus. Nous avons dû courir avec nos vêtements entre les mains… Je ne sais plus comment la raisonner pour arrêter ces pratiques.



RÉPONSE DE FLEUR,



Cher Monsieur,



Pour que les choses redeviennent normales, cela sera très difficile, car votre copine est déjà habituée à ses fantasmes que vous avez pris le soin de nourrir.



Effectivement, ce sont des risques que vous prenez parce que tout le monde ne partage pas votre vision. Et vous risquez de vous faire lyncher un de ces quatre. Prenez le temps de bien discuter avec elle, pour qu’elle comprenne qu’elle est appelée à être une femme au foyer. Alors dans un tel cas, est-ce qu’elle voudra toujours faire l’amour dans les lieux publics?



Nous pensons que si elle a également conscience de son rôle de future mère, elle essaierait de réorienter ses désirs, qui ne sont pas trop bien vus par notre société.



Il n’est pas encore tard pour faire les choses à la normale. Mais il vous faudra de la patience pour y arriver.