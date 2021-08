Mac de Mbour: Les détenus en grève de la faim ce lundi pour contester le difficile séjour carcéral et... Les détenus de Mbour seront en grève ce lundi 02 août 2021demain pour contester les difficiles conditions de leur séjour carcéral dont ils font l'objet.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Les détenus vont se priver de nourriture pour alerter les autorités (qui le savent) de leurs difficiles ce lundi 02 août 2021 car ils ne sont pas contents.



Ils veulent que les choses changent comme les longues détentions, le peuplement carcéral qui dépasse de loin les normes standards. Et pour couronner le tout, trois (3) cas de Covid-19 sont recensés dans la Maison d'Arrêt et de Correction (Mac).



Le Procureur de Mbour, selon les informations, a saisi tous les dossiers en instruction.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos