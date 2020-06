Mac de Thiés : Luc Nicolaï n’observe pas une grève de la faim, selon l’Administration pénitentiaire de ladite prison

Depuis hier une information selon laquelle Luc Nicolaï a entamé une grève de la faim a été relayée par la presse. Mais il n’en serait rien selon l’inspecteur régional de l’Administration pénitentiaire de Thiés, Yancoba Démbélé.



Lequel a apporté des précisons sur la Rfm.



« Luc Nicolai a été transféré au niveau de la Mac de Thiés le lundi passé. On l’a accueilli aux environs de 9h et dans le cadre des formalités administratives il a posé des exigences, notamment qu’’il a la phobie de l’enfermement et également il souhaiterait recevoir ses visiteurs et ses plats extérieurs. Malheureusement compte tenu du confinement c’est impossible pour le moment », a-t-il expliqué.

Poursuivant son argumentaire, il a fait savoir que c’est pourquoi, « on lui a orienté dans une très bonne chambre. Je pense qu’il vit sa détention de manière sereine. »



Est-ce qu’il observe une grève de la faim ?



A cette question, M.Démbélé s’est voulu clair : « En tout cas pour le moment on lui amène ses plats, tout ce qu’il souhaite et d’après les informations que j’ai reçues du Directeur de la Mac il n y a pas de grève de la faim. Au niveau de la Mac de Thiés il n y a pas de difficultés pour le moment … »

