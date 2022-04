Macky : "Nous avons toujours gagné des élections à Dakar"

Après la défaite de son camp lors des dernières élections locales dans la capitale sénégalaise, Macky Sall ne s’avoue pas vaincu. Bien au contraire, il compte prendre sa revanche au soir du 31 juillet. Selon L'AS, en perspective des prochaines élections législatives, le chef de l’État a convié, samedi dernier, les responsables de la mouvance présidentielle à la permanence de l’Alliance pour la République (APR) pour leur tenir un langage de vérité.



Sous des airs de campagne électorale, le président de la République a discuté avec ses ouailles pour leur indiquer la conduite à tenir afin de reconquérir Dakar. Habillé aux couleurs de son parti, de façon sobre et relaxe, le patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a expliqué à ses partisans qu’il a toujours gagné les élections à Dakar depuis le premier tour de 2012.







En vue de doper le moral de ses troupes, Macky Sall a dit aux responsables de la mouvance présidentielle à Dakar de ne pas être des défaitistes à cause des dernières joutes électorales. Il leur a ainsi demandé de ne pas baisser la garde parce qu’il a suffisamment travaillé pour Dakar et sait que la capitale sénégalaise lui est acquise.



«Nous avons toujours gagné des élections à Dakar. Déjà avec Macky 2012, nous sommes arrivés premier au premier tour et nous avons gagné au deuxième tour avec Benno. Sur sept élections, nous avons remporté les cinq», a-t-il martelé.









Autrement dit, sur les sept dernières élections, il en a gagné cinq et perdu deux dans la capitale sénégalaise. C’est pourquoi il pense qu’il est possible de gagner à Dakar et que si la coalition présidentielle a perdu les élections aux dernières Locales, c’est à cause des bravades personnelles et des petites querelles internes au niveau de son parti.



Pour battre leurs adversaires au soir du 31 juillet, Macky Sall demande aux responsables de la mouvance présidentielle d’être humbles, unis et proches des populations surtout qu’il leur a balisé le chemin avec des réalisation qui crèvent les yeux. Pour lui, il est possible pour BBY de gagner dans la capitale sénégalaise grâce à son bilan : le Bus rapid transit (BRT), le Train express régional (TER) et les autres infrastructures.



Le chef de l’État les a également invités à éviter les tintamarres, leur faisant savoir que s’entourer de beaucoup de gardes-du corps pour un homme politique n’est pas une stratégie payante. Et ceux qui l’ont fait lors des Locales l’ont payé cash. Macky Sall a dit à ses partisans qu’après les guerres de positionnement, on sait maintenant ce que chacun vaut.



S'agissant de Dakar, il a décidé de renouveler sa confiance à Amadou Bâ pour être le délégué général pour la collecte des parrains. Il plaide certes pour les alliés mais leur demande de montrer pourquoi ils doivent être intégrés. Il se trouve que beaucoup de responsables de partis alliés sont des poids plumes qui résonnent plus haut qu’il ne fassent d’efforts pour mobiliser leurs militants. Bref, le plan Sall pour reconquérir Dakar est en marche.

Source : https://www.exclusif.net/Macky-Nous-avons-toujours...