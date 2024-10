Macky Sall: « Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal» Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: L’ancien président du Sénégal Macky Sall brise le silence sur la conférence de presse du gouvernement où il a été accusé d’avoir falsifié des chiffres de la dette et du déficit budgétaire. Dans une interview avec Bloombergtv, reprise par Financialpost, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye dément les accusations du Premier ministre Ousmane Sonko. […] XALIMANEWS: L’ancien président du Sénégal Macky Sall brise le silence sur la conférence de presse du gouvernement où il a été accusé d’avoir falsifié des chiffres de la dette et du déficit budgétaire. Dans une interview avec Bloombergtv, reprise par Financialpost, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye dément les accusations du Premier ministre Ousmane Sonko. «Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal», a déclaré M. Sall dans une interview accordée lundi à Bloomberg TV à Londres — sa première réponse publique à l’audit. «Il ne faut pas se mettre dans la tête que l’on peut se développer sans dette, ce n’est pas possible», a-t-il dit. «Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement.» «J’ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert», a déclaré Macky Sall. «Les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles qu’il ne devrait même pas y avoir de débat.» Avec Emedia



Source : Source : https://www.xalimasn.com/macky-sall-je-regrette-le...

Accueil Envoyer à un ami Partager