Macky Sall : « Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants »

Le président Macky Sall s'est engagé mardi à consolider la démocratie, sa première réaction publique aux troubles de début juin, en entamant mardi à Lisbonne une visite d'Etat au Portugal. « Nous poursuivrons notre marche vers l'émergence économique et la consolidation de la démocratie et de la liberté au Sénégal, dans le respect bien sûr de l'Etat de droit », a-t-il assuré dans une déclaration à la presse après une rencontre avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. « Je veillerai à ce que le Sénégal reste dans les standards démocratiques les plus importants », a-t-il insisté, alors que son gouvernement est critiqué pour sa réponse aux troubles qui ont secoué le pays début juin. Après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, le Sénégal a été le théâtre du 1er au 3 juin de violences qui ont fait au moins 16 morts selon les autorités, 23 selon l'ONG Amnesty International et 26 selon l'opposition. « Je veillerai aussi à ce que notre pays ne soit pas déstabilisé, quelle que soit l'origine de cette volonté de déstabilisation. Nous y veillerons très vigoureusement », a mis en garde le président sénégalais, élu en 2012 et réélu en 2019 mais qui entretient le flou sur sa volonté de briguer un troisième mandat en 2024. « Nous avons un profil économique qui est devenu très attractif. Nous allons commencer à partir de cette année l'exploitation du pétrole et du gaz. Cela peut expliquer aussi toute cette frénésie », a ajouté Macky Sall.



Source : Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-je-veillerai-a-ce-q...

