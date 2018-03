Macky Sall à Kigali pour la deuxième édition du Next Einstein Forum

SEM le Président Macky Sall prend part, ce mardi 27 mars 2018 à Kigali, à la deuxième édition du Next Einstein Forum (NEF).





Organisé par l’Institut africain des Sciences mathématiques, le NEF est co parrainé par les Présidents Macky Sall et Paul Kagamé en leur qualité de Présidents Champions de l'Education au sein de l'Union Africaine.





Le NEF vise à promouvoir l'enseignement de la science et de la technologie en Afrique, en particulier chez les jeunes, et à encourager les initiatives aptes à soutenir le développement économique et social du continent par la science et la technologie.





La première édition du NEF s'était tenue à Dakar du 8 au 10 mars 2016 en présence des Présidents Sall et Kagamé.





Le Président Sall sera de retour à Dakar ce mardi 27 mars.





