Macky Sall à Thiès du 06 au 09 Février prochain : Edouard Latouffe :«L’Apr/Thiès refuse d’être l'agneau du sacrifice du «Mburu ak Soow» Du 06 au 09 février prochain, le président de la République séjournera dans la capitale du Rail pour les besoins de la tenue d’un Conseil des ministres décentralisé mais aussi d’un conseil interministériel. Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) dans la commune ThièsNord, Edouard Latouffe, espère que ce séjour constituera un « moment intense et crucial de clarification du jeu politique dans la ville aux-deux-gares.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse, le cadre à la Lonase a expliqué que « le président Macky Sall se déplacera dans une ville où l’opposition a fini d’arracher le titre foncier des mains inexpertes du Rewmi qui a tenté de rester ad vitam aeternam à la tête des collectivités locales. De grâce, que personne ne lui dise que tout va bien à Thiès. C’est totalement faux ! Le mal est trop profond dans cette ville. La frustration a atteint son paroxysme ».



Et de poursuivre : « L’Apr, parce que affaiblie et sevrée de responsabilités, est désormais sous la tutelle d’un Rewmi qui se renforce et se prépare à l’exercice du pouvoir ».



Face à cette situation, Latouffe pense que « ce serait un devoir pour le Président Macky Sall de clarifier le débat ». Selon lui, « les retrouvailles (Ndlr, entre Macky Sall et Idrissa Seck) fragilisent plus qu’elles ne renforcent la capacité combative de notre coalition ».



Aussi d’alerter : « Thiès est assise sur une bombe. Le feu couve sous la cendre. 2024 ne sera pas une simple promenade de santé ». Le responsable de l’Apr souhaiterait qu’on déroule le tapis rouge au président Sall au regard des « investissements importants réalisés dans notre pays qui, paradoxalement, semble lui avoir tourné le dos sans qu’il ne le mérite ».



Et de prévenir le président de la République : « Ceux qui vous ont fait parvenir de fausses informations vous ont politiquement mis devant une situation inconfortable dans notre ville. Les retrouvailles n’ont pas produit les résultats escomptés ».



Développant son argumentaire, Edouard Latouffe informe le chef de l’Apr qu’« on s’est empressé d’exiler le ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop et on vous a induit en erreur sur le cas Abdoulaye Dièye aux dernières locales. On s’est empressé d’acheminer vers la guillotine beaucoup de cadres de l’Apr. On a cherché à éliminer le ministre Talla Sylla. Le résultat est que Thiès est entre des mains inexpertes, hostiles à notre coalition ».



Sur la situation particulière de la commune Thiès-Nord, le cadre de la majorité présidentielle soutient qu’« elle est alarmante. Ses cadres sont oubliés dansles décrets de nomination ».

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook