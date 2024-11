Macky Sall investit plus d’un milliard FCFA pour soutenir ses alliés politiques Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Macky Sall/ Saliou Ndong Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, a mobilisé des ressources pour sa campagne électorale en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre. Selon les Échos, il aurait investi 1 milliard 104 millions de FCFA pour soutenir la mobilisation des troupes et des […] Sénégal Atlanticactu/ Macky Sall/ Saliou Ndong Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, a mobilisé des ressources pour sa campagne électorale en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre. Selon les Échos, il aurait investi 1 milliard 104 millions de FCFA pour soutenir la mobilisation des troupes et des électeurs, avec une allocation de 2 millions de FCFA par commune pour un total de 552 communes. Bien que cette aide soit moins conséquente que les moyens dont il disposait lorsqu’il était président, le soutien financier de Macky Sall est apprécié par ses partisans. Des sources citées par Les Échos et relayées par Senenews soulignent qu’il constitue un apport essentiel pour dynamiser la campagne sur le terrain. « Ce n’est pas un soutien extraordinaire, comme du temps où il était le chef de l’État, mais il a tout de même appuyé chaque localité avec ce qu’il faut pour la campagne », se félicitent les responsables locaux, reconnaissant l’importance de cette contribution malgré sa relative modestie.



Source : Source : https://atlanticactu.com/macky-sall-investit-plus-...

Accueil Envoyer à un ami Partager