Macky Sall met en garde les députés de son parti : "Si je tombe, vous tombez avec moi…"

Le Président Macky Sall qui est déjà en pré-campagne pour sa réélection, a réuni samedi dernier, au Palais, les responsables de la mouvance présidentielle dans le département. Le patron de l’Apr ne s’est pas limité à savonner les responsables de l’Alliance pour la République, il les a mis en garde et par ricochet, ses alliés de Benno, notamment Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse qui trônent respectivement à la tête du Haut conseil des collectivités territoriales et de l’Assemblée nationale, informe L’As.



S’adressant à ceux parmi « les élus qui ne mouillent pas suffisamment le maillot sous prétexte qu’ils sont élus pour cinq ans », Macky Sall leur a parlé dans un langage clair et net. « Si vous pensez, vous députés, que si je perds le pouvoir en 2019 qu’il n’y aura pas de conséquences, détrompez- vous. Car, si je tombe, vous tombez avec moi. Mon successeur va dissoudre l’Assemblée et supprimer le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) », a mis en garde le président de l’Apr, qui a invité ses militants à aller dans les médias pour défendre ses réalisations et sensibiliser les populations sur les enjeux.



«Vous devez parler aux populations de nos réalisations. Dieu sait qu’on en a beaucoup fait. On a fait ce que personne n’a fait en si peu temps. Il faut parler aux Sénégalais dans leurs langues », a réaffirmé vivement le chef de l’Etat lors de son allocution d’ouverture devant les responsables de Dakar. C’est à la suite de cela qu’il a ouvert les débats non sans avoir donné les chiffres quant aux raisons de son inquiétude. Aussi a-t-il demandé à Diouf Sarr, Amadou Ba et Mbaye Ndiaye de lui proposer des stratégies qu’il va personnellement, valider pour la conquête de Dakar.