Macky Sall n’a pas rencontré Serigne Mountakha: « Ce qui s’est réellement passé », explique un proche de la famille L’information s’est vite répandue mais est actuellement remise en cause. L’audience entre Macky Sall et Serigne Mountakha Mbacké ne se serait pas tenue, nous souffle senenews.com

Une source proche de la famille religieuse s’est confiée à SeneNews, sous le couvert de l’anonymat. Elle révèle notamment que le Chef de l’Etat n’a pas vu le khalife général des Mourides. Pourtant, la presse nationale est quasi unanime sur cette audience qui aurait duré une heure, de 22 heures à 23 heures.



« Il ne l’a pas reçu, je peux vous l’affirmer. Ce qu’il s’est passé c’est que Serigne Moussa Nawel lui a dit que le khalife général des Mourides était indisponible. Il n’y a donc pas eu de tête comme relayé par la presse. Le président n’a pas même pas fait 30 minutes là-bas », assure notre source qui fait également description du caractère sacré des rencontres du khalife



Lequel est au courant de ce qui se passe actuellement dans le pays avec les vives tensions et les nombreux décès.



