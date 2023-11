Macky Sall promet des Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les 46 départements Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

«J’ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d’inauguration de la Maison de la Jeunesse et de la citoyenneté (Mjc) de Kaolack pour marquer une fois de plus la priorité élevée que j’accorde à la jeunesse, force vibrante pour l’émergence du pays», note Macky Sall lors de l’inauguration de la Mjc de Kaolack qui a coûté […] «J’ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d’inauguration de la Maison de la Jeunesse et de la citoyenneté (Mjc) de Kaolack pour marquer une fois de plus la priorité élevée que j’accorde à la jeunesse, force vibrante pour l’émergence du pays», note Macky Sall lors de l’inauguration de la Mjc de Kaolack qui a coûté plus de 800 millions F Cfa. Les Mjc seront dupliquées dans tous les départements. «Les Cdeps avaient été mis en place, avec pour vocation de mettre à la disposition de la population une gamme variée d’activités socio-éducatives, culturelles et économiques autogérées. Malheureusement, les Cdeps sont plongés dans une léthargie depuis plusieurs décennies du fait, entres autres, de l’insuffisance des moyens de fonctionnement, du déficit en ressources humaines, de l’inadaptation des locaux par rapport aux missions et l’application biaisée du modèle de gouvernance initialement adopté», a dit le Président Sall. Il ajoute : «Il devenait alors urgent de redresser cette situation pour relever les défis et contribuer à catalyser et éclore le potentiel que représente notre jeunesse ; une jeunesse intensément connectée et débordante d’énergie, de créativité et d’ambitions. Avec son poids démographique (le dernier recensement le confirme : la moitié de la population est âgée de moins de 19 ans et les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 39, 2% de la population globale), sa vitalité, sa capacité de résilience et sa générosité dans l’effort, la jeunesse incarne une force sur laquelle notre pays doit s’appuyer pour mener à bien sa marche résolue vers l’émergence et la prospérité durable et partagée.»



Source : https://lesoleil.sn/macky-sall-promet-des-maisons-...

Accueil Envoyer à un ami Partager