Macky Sall répond au PM Sonko : « J’ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert » L’ancien président sénégalais Macky Sall a contesté les résultats d’un audit affirmant que son administration avait sous-estimé la dette publique et le déficit budgétaire. Une révélation ayant provoqué une dégradation de la note de crédit du pays.

Lors d’un entretien avec Jennifer Zabasajja de Bloomberg à Londres, ce mardi 15 octobre 2024, il a déclaré : « je regrette les propos du Premier ministre (Ousmane Sonko, ndlr) qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal ».



L’ex-Président Sall d’ajouter : « il ne faut pas se mettre dans la tête que l’on peut se développer sans dette, ce n’est pas possible ». « Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement », rétorque Macky Sall qui soutient avoir « quitté un pays où les indicateurs étaient au vert ».



« Les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles qu’il ne devrait même pas y avoir de débat », lance-t-il à son farouche adversaire Ousmane Sonko, devenu Premier ministre du Sénégal.



Pour rappel, l’étude réalisée par le nouveau régime a révélé, selon le premier ministre Sonko, que le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) atteignait en moyenne 76,3 % au cours des cinq dernières années sous la présidence de Sall, bien au-delà des 65,9 % annoncés.



Le déficit budgétaire, d’après toujours le Pm, dépasse 10 % du PIB à la fin de 2023, soit près du double des chiffres communiqués par l’administration Macky Sall.



