Macky Sall s’adresse aux Sénégalais Mardi : va-t-on vers des mesures plus corsées ou assouplies? D’après la RTS, «’d’importantes décisions ont été prises ce samedi lors de la réunion du comité national des gestion de la pandémie du Coronavirus ».

Dimanche 10 Mai 2020

Mais plus explicitement, le président Macky Sall, va s’adresser à la Nation le mardi 12 mai à 20 heures, pour évoquer la situation et la gestion de la pandémie.

Avec la montée des décès et cas communautaires va-t-on vers un durcissement ?

Avec la Korité qui s’annonce et la position de certains religieux demandant plus de considération pour les prières et l’assouplissement des règles pour les religions de nombreuses questions se posent aussi .

Va-t-on vers un assouplissement et une distanciation pour les mosquées et églises ?

Et même au-delà avec l’assouplissement des positions dans des pays occidentaux des milliers de morts se comptent par jour Macky va-t-il modérer certains secteurs ?

Ou alors avec l’attitude têtue de certaines populations va-t-il corser la mise ?

Réponse dans deux jours….



