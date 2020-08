Macky Sall sur la Covid19 : « Les médecins font ce qu’ils peuvent, mais … »

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

La propagation de la Covid 19 inquiéte le chef de l’Etat. Lors de son adresse au peuple sénégalais à l’occasion de la fête de Tabaski, Macky Sall a salué le travail des spécialistes, avant d’inviter les uns et les autres à plus de vigileance.



«Les médecins font ce qu’ils peuvent. Mais la seule solution qui peut aider à freiner la propagation de la maladie, c’est le respect des gestes barrières et principalement le port correct du masque. C’est aussi la distanciation physique, partout dans nos domiciles, nos lieux de travail et dans la rue. Nous pourrons arrêter la propagation du virus et protéger les vies que nous sommes en train de regretter», a lancé le président de la République.

L’As





