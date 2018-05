Macky Sall sur le Mondial 2018 : « Toutes les équipes se valent »

« Toutes les équipes se valent », a dit ce jeudi le président de République du Sénégal Macky Sall lors de la remise du drapeau pour les Lions du Sénégal.



Pour galvaniser les joueurs de Aliou Cissé, il donne l’exemple de Sadio Mané (absent de cette cérémonie) qui doit jouer la finale de la ligue des champions face au Real Madrid Samedi Prochain.



Il a lancé un appel aux joueurs d’Aliou Cissé de tout donner et de ne jamais reculer, car dit-il le seul mot d’ordre est : « ‘’Dem Ba Diekh’’, le Sénégal compte sur vous, il faut marquer l’esprit du football de notre équipe national d’un sceau indélébile ». Il ajoute : « Ne faites aucun complexe, n’ayez aucune peur, aucune crainte ».



Son Excellence Macky Sall, a aussi demandé aux joueurs « à ne se fixer aucune limite à la Coupe du monde 2018, de jouer chaque match comme une finale ». Pour le président de la République, c’est une « occasion de montrer une belle image du Sénégal".



Pour rappel, La coupe du monde se jouera du 14 juin au 15 juillet, en Russie et le Sénégal est logé dans la poule H avec la Colombie, la Pologne et le Japon.

Thierno Malick Ndiaye Leral.net