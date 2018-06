Le Président Macky Sall convoque le Conseil des ministres ce lundi

Le Conseil des ministres se tient ce lundi. La réunion hebdomadaire du gouvernement, habituellement tenue le mercredi, a été avancée de deux jours par Macky Sall, qui est rentré hier soir du Canada.



Selon Le Soleil repris par le site d'actualités Seneweb.com, «deux motifs impérieux sont à la base de la convocation de cette réunion exceptionnelle : examiner aux fins d’adoption deux projets de loi devant être soumis à l’Assemblée nationale».



Les textes en question sont, détaillés dans le journal, les projets de loi portant Loi de finances rectificative (Lfr) et modification du Code électoral en vue de l’instauration du parrainage.



Le dernier projet a été retiré par le gouvernement, en attendant de mener à bout les concertations avec les partis politiques sur le sujet.



Ce Conseil des ministres se tient au lendemain de la démission de Mame Mbaye Niang de la tête du ministère du Tourisme. Sa convocation est-elle liée à cet événement ou bien les motifs évoqués par Le Soleil sont-ils les seuls ?



Leral.net