Macky et ses tournées en plein Covid-19 : «Le Président a été imprudent, le contexte ne s'y prêtait pas», Mary Teuw Niane Pour Mary Teuw Niane, le chef de l'Etat a été «imprudent» en organisant ses tournées économiques dans un contexte de Covid-19. Le responsable de l'Apr et Pca de Petrosen holding estime que «le contexte ne s'y prêtait pas».

Echappera-t-il la guillotine cette fois-ci ?

Mary Teuw Niane a encore usé de son franc-parler pour lâcher des mots on ne peut plus forts pour un homme qui s’inscrit sur la ligne du pouvoir. Et cette fois-ci, ce n’est pas son adversaire Mansour Faye, mais son «patron» Macky Sall, lui-même, qui en fait les frais.



Invité de l’émission «Jury du dimanche» d’Iradio et Itv, le Pca de Petrosen holding, interrogé sur la responsabilité du chef de l’Etat dans la résurgence des cas de Covid-19, il a déclaré sans ambages :



«Je pense que le Président a été imprudent. Il n’aurait pas dû, dans cette période, faire ces tournées-là. Même si, en tant que président de la République, les questions économiques sont importantes. Il est important qu’il aille voir les populations, tâter le pouls, voir l’état où les choses en sont. Mais je pense que le contexte ne s’y prêtait pas.»



Mais, relativise-t-il, de façon générale, «il y a eu un relâchement général». Et il ne semble pas convaincu par la gestion de son ancien collègue du gouvernement, Abdoulaye Diouf Sarr, qu’il ne nomme pas. Mais qu’il égratigne.



«Ce ministère de la Santé avait un capital humain de renommée internationale. Je me souviens du ministre Eva Marie Coll Seck, Assane Diop (sous Diouf) qui n’était pas un agent de la santé. L’impression générale que j’ai, c’est qu’il y a un affaiblissement du capital humain au niveau du leadership central de beaucoup de ministères ou de structures de l’Etat. Et il faut corriger cela», a-t-il dit.



«Je suis très loyal en amitié. J’en ai au Pastef»

Son affichage avec certains responsables du parti de Ousmane Sonko, comme Birame Souley Diop, aurait été mal vu dans le camp du pouvoir. Et certains le soupçonnent de se rapprocher de Pastef. Mais l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur est formel :



«Je suis très loyal en amitié. Il y a des responsables au Pastef qui sont des amis depuis qu’ils étaient étudiants à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Certains sont même des membres de ma famille. Je les rencontre et je n’ai aucune ligne rouge par rapport à cela.»



Mary Teuw Niane, qui tient à sa candidature à la mairie de Saint-Louis, précise qu’il est «membre du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République» et que «la question ne se pose pas».

Le Quotidien



