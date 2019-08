Macky propose une récompense mensuelle pour les villes les plus propres

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a proposé, ce jeudi, l’instauration d’une récompense mensuelle pour les villes les plus propres du pays. «Les villes qui auront fait le plus d’effort en ce sens, seront récompensés», a proposé le chef de l’Etat.



Il se prononçait à l’occasion de Campagne nationale de promotion de la propreté au Sénégal, qu’il a lancé au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad) en présence du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos