Madagascar : le bilan du cyclone Honde s’alourdit à 8 morts

À Madagascar, le bilan du passage du cyclone Honde s'est alourdi à huit morts, un disparu et 88 blessés, selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) publié lundi. Le nombre de sinistrés s'est également élevé à plus de 88.000 personnes, principalement dans le sud et le sud-ouest du pays, selon le BNGRC. Environ 27.000 individus ont été déplacés à ce jour, dont près de la moitié se trouve dans la région du Menabe (sud-ouest). Cité par l'agence XINHUA, le BNGRC rapporte également d'importants dégâts matériels, avec 13.000 cases inondées et 10.305 maisons détruites. Le secteur agricole n'a pas été épargné, avec 6.021 hectares de rizières inondées.

Source : https://atlanticactu.com/madagascar-le-bilan-du-cy...



Source : Source : https://atlanticactu.com/madagascar-le-bilan-du-cy...

