Madame Aminata Tall, Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental parraine le Président Macky Sall pour sa Réélection au premier tour de la Présidentielle de 2019

Communiqué de Presse

Madame Aminata Tall, Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental Parraine le Président Macky Sall pour sa Réélection au premier tour de la Présidentielle de 2019.



C’est officiel, la loi sur le parrainage a été votée jeudi à l’assemblée nationale. Une grande avancée, une fois de plus, pour la Démocratie Sénégalaise, selon la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental Madame Aminata Tall. Elle salue la maturité des Sénégalais, peuple souverain. La Présidente du CESE félicite aussi le Président de l’Assemblée Nationale Monsieur Moustapha Niasse et l’ensemble des députés pour le travail satisfaisant qui a été fait en ce sens.



Fidèle alliée du Président Macky Sall, consciente du travail remarquable abattu par le Chef de l’Etat, depuis son accession à la Magistrature Suprême, Madame Aminata Tall décide de lancer une campagne de parrainage citoyen au-delà de l’APR et de la Coalition Benno Bokk Yakaar, pour la réélection en 2019 du Président Macky Sall au 1er tour.



La campagne de parrainage initiée par la Présidente du CESE démarrera officiellement le dimanche 22 avril par une tournée dans la banlieue dakaroise. Une occasion pour Aminata Tall d’aller à la rencontre des éleveurs qui sont des acteurs incontournables de l’économie sénégalaise.



Une grande tournée nationale (tous les départements du Sénégal) et internationale (dans la diaspora) se fera avec un planning bien défini. Objectif: mettre en pratique la gouvernance participative. Cela passera par des rencontres avec les populations, les écouter et partager avec elles les réalisations du Président Macky Sall.



Pourquoi cette campagne de parrainage citoyen ?

2019 sera un moment de choix décisif pour notre pays. Le Peuple Sénégalais comme en 2012, fera un choix responsable, lucide, serein et cohérent en élisant dès le premier tour Monsieur Macky SALL, Président de la République à l’issue d’élections libres et transparentes pour continuer les réalisations du Plan Sénégal Emergent.



Nous conforterons ainsi les efforts immenses entrepris depuis 2012 pour améliorer le quotidien des Sénégalais, tout en édifiant les bases d’une économie forte, dynamique et solidaire car le PSE est porteur de développement, de progrès et de justice sociale.



Le PSE est un impératif car ce plan ambitieux et réaliste, salué de par le monde entier, nous offre l’opportunité de continuer sur la voie du développement durable.



Voilà pourquoi, Aminata Tall parraine le Président SALL pour son élection dès le premier tour de l’Election Présidentielle de 2019.



