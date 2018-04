Me Madické Niang : "Avec le vote sans débat de la loi portant parrainage, c'est la "démocratie sénégalaise qui est piétinée" Me Madické Niang, le président du groupe parlementaire 'Liberté et Démocratie' estime qu'avec le vote sans débat de la loi portant parrainage à l'élection présidentielle, c'est la "démocratie sénégalaise qui est piétinée".

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Avril 2018 à 22:50



