Madické Niang révèle : « Mes comptes bancaires ont été bloqués »

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|

Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Madické Niang déclare dans les colonnes de SourceA de ce lundi que son ancrage au sein de l’opposition lui a valu d’énormes difficultés. A l’en croire, le Gouvernement a tenté de mettre la pression sur lui, lorsqu’il a mis sur pied le groupe des 4 candidats. Mais, il a toujours gardé sa dignité, a-t-il laissé entendre.



« Une autorité avait dit au khalife général des mourides que je suis en connivence avec Macky Sall. C’est pour cela, que j’ai initié le groupe des 4 candidats pour laver mon honneur. On tenait même nos rencontres chez moi. Entre temps, le gouvernement m’a causé d’énormes difficultés. On a bloqué mes comptes bancaires, la banque de l’Habitat a tenté de vendre mon immeuble parce que les tenants du pouvoir n’étaient contents de ma posture. Mais, je me suis résigné en décidant de ne pas me plaindre auprès d’aucune personne. Et je n’ai jamais raconté cela parce que je savais que le bonheur allait suivre à toutes ces brimades», révèle-t-il lors d’une rencontre avec ses militants.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos