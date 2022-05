Mafia Kacc-Kacc, plus de 36 millions FCfa annoncés: Les vérités du capitaine Oumar Seydina Touré Radié de la gendarmerie, le Capitaine Oumar Seydina Touré a été pris comme enseignant à l’Institut africain de management (IAM). Mais la collaboration sera de courte durée, une fois révélée au grand public, puisque l’établissement a reçu des pressions du fisc et du ministre de l'Enseignement supérieur. Une décision qui a fini de révolter plus d’un.

Aussitôt, la Mafia Kacc-Kacci très suivie sur le réseau social Facebook, a ouvert une collecte pour l’ancien gendarme à la Section de Recherches de Colobane. Ce, en vue de mobiliser une cagnotte de 20 millions F CFA pour lui permettre de subvenir à ses besoins.



« Soutenons financièrement ce jeune compatriote honnête et travailleur, qui n’a demandé qu'à gagner son pain à la sueur de son front. Nous voulons 20 millions de FCfa pour le capitaine Touré dont 1 million de francs CFA par mois jusqu’en 2024. Nous devons atteindre cette somme et ainsi, montrer à ce vaillant soldat que les Sénégalais ne le laisseront pas subir la méchanceté de ce régime », avaient écrit les initiateurs soutenus par certains influenceurs.



Finalement, c’est plus de 36 millions FCfa qui ont été collectés et les versements se poursuivent. Par ailleurs, l’argent n’est pas toujours remis au destinataire. Et les supputations vont bon train. Des interrogations s’accumulent. Des questions sans réponses.



Toutefois, dans une des multiples publications sur ce sujet, l’ex-capitaine Touré a écrit en commentaire, ceci pour répondre à un internaute : « Nous sommes au même niveau d’information concernant la cagnotte. Le jour où je la recevrai, je le dirai aux Sénégalais. Merci cher ami ».



