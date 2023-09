Magal 2023: Ferveur à la grande mosquée de Touba Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2023 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

La forte chaleur, les embouteillages et les bousculades n’ont pas freiné la ferveur des pèlerins du grand Magal de Touba pour prendre part à la dernière prière du vendredi précédant le grand l’évènement. Hier, la grande mosquée de ladite ville sainte a très tôt débordé. Les pèlerins ont pris d’assaut le lieu de culte une […] La forte chaleur, les embouteillages et les bousculades n’ont pas freiné la ferveur des pèlerins du grand Magal de Touba pour prendre part à la dernière prière du vendredi précédant le grand l’évènement. Hier, la grande mosquée de ladite ville sainte a très tôt débordé. Les pèlerins ont pris d’assaut le lieu de culte une heure avant le début de la prière prévue à 14 heures. Tous les espaces étaient occupés : l’enceinte et l’esplanade. Les fidèles ont prié sous la houlette de Serigne Mouhamadou Mamoune Bousso, imam de la grande mosquée. La presse était également présente sur les lieux. Certaines télévisions ont filmé la prière pour une diffusion en différé, mais d’autres sites l’ont transmise en direct. O. Bayo BA et Assane Sow (Photos) .



Source : Source : https://lesoleil.sn/magal-2023-ferveur-a-la-grande...

