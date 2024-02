Magal Kazu Rajab/ Un accident s'est produit entre Ndoulo et Ngabou. Le bilan fait 4 morts et des blessés graves. Un accident s'est produit tout à l'heure entre Ndoulo et Ngabou. Le bilan fait 4 morts et des blessés graves.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook