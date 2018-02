Mahi LY au chevet des populations de Saldé, le responsable de l’APR trouve des partenaires pour sa localité

Pourvu de toutes les potentialités naturelles devant lui assurer durablement son émergence, le village de Saldé peine, paradoxalement, à assurer son développement. Les conditions d’existence des populations de cet ancien chef-lieu de Canton sont toujours restées un véritable calvaire.



Et c’est cette galère que Daouda LY, dit Mahi, natif de la localité, par ailleurs responsable APR de Saldé, veut éradiquer. L’homme qui ne cesse de multiplier les actions humanitaires, afin de permettre à ses parents insulaires, situés dans une zone très enclavée, de faire face aux défis du 21 siècle, vient de décrocher des partenaires importants pour sa localité.



En effet, Mahi Ly dit Daouda a réussi à déplacer une forte délégation qui s’active dans l’action sociale pour le bienêtre des populations à Saldé. Le séjour de cette association française dans cette localité de l’île à morphil, a été très fructueuse et promet de très belles perspectives pour ces insulaires. Dirigée par Hawa Bâ basée en France depuis une trentaine d’années, l’association « Bamtaaré d’Antony », a décidé d’intervenir, afin de contribuer au développement de ce village sénégalais, dans les domaines de l’éducation, de la santé ainsi que maraîcher. Une visite guidée conduite par Mahi Ly au niveau de l’école primaire de ce village et au fleuve pour constater la forte avancée de l’érosion côtière, et au niveau du jardin des femmes a fini de convaincre les membres de cette association humanitaire que dans cette zone, tout est prioritaire.



Et Mahi LY de plaider pour que, ces femmes rurales soient d’avantage assistées et puissent participer pleinement à leur autonomie financière. De l’avis de M. Ly, pour atteindre un tel objectif, les femmes issues de ce milieu, ont plus besoin du matériel d’allégement, de l’accès à la terre, pour promouvoir des activités génératrices de revenus. Et pour un enseignement de qualité et à un meilleur accès des filles et garçons à l’éducation, les populations n’ont pas manqué de soulever des problèmes liés à l’insuffisance des tables-bancs, leur non accès à l’informatique et aux outils pédagogiques performants. Au niveau de la santé, les populations de Saldé ont sollicité la réhabilitation de leur poste de santé très obsolète, qui croule sous le poids de l’âge.



Elles souhaitent avoir avec des équipements sanitaires dignes de nom. Ceci permettra et facilitera la prise en charge des nombreux malades. Ces derniers peinent à être évacués à cause de l’enclavement. Interpellé sur toutes ces préoccupations, Mr Bertrand, chef de mission de la délégation Française, a promis de réagir positivement aux nombreuses complaintes soulevées par les populations.



A rappeler que ces hôtes ont été chaleureusement accueillis par les populations de Saldé avec un cortège de chevaux à l’entrée du village. Ils ont, aussi, eu droit à une grande veillée culturelle au niveau de la place publique du village. Cette veillée qui a été très riche en couleurs a permis aux populations de découvrir les pas de danse inédits des hôtes du jour, il y’avait aussi de l’humour, un défilé de mode et de belles prestations des artistes locaux.