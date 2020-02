Maire de Dakar nommé par le chef de l’Etat: Mamadou Diop Decroix et Gie dénoncent

Les manœuvres prêtées à la mouvance présidentielle dans le but de changer le mode de choix du maire de Dakar continuent de susciter des vagues de désapprobation. En réunion, le secrétariat permanent de l’Aj/PADS a dénoncé un « nouveau coup fourré », après celui du parrainage qu’il considère comme « un recul démocratique ».



C’est avec « stupéfaction que Aj/Pads a appris la tentative de la délégation de la mouvance présidentielle d’introduire dans le Dialogue politique un projet visant à conférer au président de la République le pouvoir de nommer par décret une autorité chargée de conduire des destinées de la capitale, lit-on dans la note.



Pour Mamadou Diop Decroix et compagnie, cette façon, de faire, rappelle tristement le fameux parrainage introduit au dialogue de 2017. Et alors qu’il a été rejeté par la totalité des participants, hormis la délégation d pouvoir et ses affiliés, avant d’être introduit à l’Assemblée nationale qui l’a voté.

