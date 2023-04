Mairie Keur Massar : Deux agents risquent 5 mois ferme

Cheikh Tidiane Cissé et Abdoulaye Diarray Sow ont été appréhendés suite à la plainte de l’actuel maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr. L’élu local a esté en justice le 28 septembre 2022. Depuis son installation, Adama Sarr recevait des actes de cession, entre autres documents administratifs relevant de ses fonctions, qu'il n’a ni signés ni délivrés.



D'aprés "Rewmi", pour étayer ses complaintes, le plaignant a remis aux éléments de la Brigade de recherches de Dakar, 14 documents qui portent les signatures et cachets nominatifs du maire sortant, Moustapha Mbengue, dans une période postérieure à l’exercice de ses fonctions. Suite à ces récriminations, les enquêteurs ont traqué les faussaires en infiltrant le réseau. Ainsi, ils ont contacté le nommé Cheikh Tidiane Cissé qui les a reçus à son domicile.



Se présentant comme un collaborateur de monsieur Moustapha Mbengue, Cissé fera savoir aux gendarmes que celui-ci continue de délivrer des actes de cession et des titres de propriété. Pour l’obtention des deux documents précités, le mis en cause a réclamé 600.000 francs Cfa à l’agent infiltré. À l’en croire, les 300.000 francs Cfa revenaient au maire sortant. Loin de se douter qu’il avait affaire à des pandores, Cheikh Tidiane Cissé les rappelle quelques jours plus tard, pour leur dire de passer réceptionner les documents avec cachet et signature de l’édile sortant. C’est alors qu’il a été coïncé.



Dénoncé, Abdoulaye Diarray Sow, le bras droit de Moustapha Mbengue, a été à son tour interpellé. Les hommes en bleu ont saisi chez lui trois cachets de la commune de Keur Massar, deux dateurs, deux bouteilles d’encre et un lot de documents administratifs. Dans un premier temps, Abdoulaye Diarray Sow a blanchi son mentor Moustapha Mbengue, soutenant qu’il a dérobé les objets saisis. Mais, il s’est rétracté au cours de sa confrontation avec Cheikh Tidiane Cissé, soulignant que Moustapha Mbengue faisait partie de la mafia. D’ailleurs, il lui a une fois demandé de cacheter des documents pour le compte de Cheikh Tidiane Cissé. Un autre document produit en octobre 2022 incrimine aussi le prédécesseur de Moustapha Mbengue, Mbacké Diop. Cependant, ces derniers n’ont pas été inquiétés. Ils sont libres comme l’air.



Seuls Cheikh Tidiane Cissé et Abdoulaye Diarray Sow ont été attraits à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 11 avril 2023. Visés pour escroquerie, faux et usage de faux, les deux agents municipaux ont réitéré leurs déclarations préliminaires. À titre de réparation, la partie civile a réclamé 500 millions francs Cfa. Le représentant du Ministère public qui a dénoncé la non-comparution de Moustapha Mbengue, a sollicité cinq mois ferme contre ses deux supposés complices pour les infractions de faux et usage de faux. Embouchant la même trompette, Me Abdoulaye Seck et ses confrères de la défense ont dénoncé le traitement de l’affaire. Ils ont ainsi plaidé une application bienveillante de la loi. L’affaire sera vidée le 18 avril prochain.