Mairie de Mbour: Cheikh Sall, investi promet la transparence et la réddition des comptes Le nouveau maire de la commune de Mbour (ouest), Cheikh Issa Sall, s’est engagé, mercredi, lors de son installation dans ses fonctions, à faire de son institution municipale une ’’maison de verre’’ qui fonctionnera suivant les principes de transparence, de participation citoyenne et de reddition des comptes.

’’Comme un seul homme et dans une totale solidarité, nous mettrons tout en oeuvre pour que, désormais, la gestion de notre municipalité se fasse pour les Mbourois, par les Mbourois et avec les Mbourois", a-t-il promis lors de la cérémonie présidée par le préfet de Mbour, Mamadou Lamine Mané.



Cet objectif, dit-il, "sera atteint grâce à notre commune détermination d’en faire une maison de verre qui fonctionnera suivant les principes de transparence, de participation citoyenne et de reddition des comptes’’.



D’après Aps, il a promis de "veiller à concrétiser la concertation ainsi que le dialogue entre élus et citoyens, pour garantir une gestion au plus près de toutes et de tous’’.



Cheikh Issa Sall s’est aussi engagé à prêter une ’’oreille attentive’’ à tous ses collègues conseillers municipaux, pour tirer profit de leur expertise, de la diversité de leurs expériences et de leurs opinions.



Il déclare que la page des élections territoriales est tournée pour une qui s’ouvre dans la vie de la capitale de la Petite-Côte qui, selon lui, fait face à d’énormes défis qu’il faut relever ensemble, en valorisant ses nombreuses potentialités.



’’En effet, une position géographique stratégique, une large ouverture sur l’océan atlantique, le foisonnement dans son hinterland de grands projets d’envergure nationale, des ressources humaines de grande qualité, et surtout la naissance d’une volonté inébranlable de changer l’image de la ville, sont autant d’atouts qui devraient aider à la réalisation du Programme de modernisation de Mbour (P2M)’’, a indiqué le nouvel édile.



Ce programme également appelé ’’Yessal’’, n’est pas un slogan de campagne, affirme Cheikh Issa Sall pour qui il faut "s’atteler, sans délai, à le prouver à la face du monde, par des actions et des réalisations tangibles".



Il estime que le ’’Mbour de demain’’, qu’il veut ’’solidaire, résiliente et prospère’’, est bien à la portée de la nouvelle équipe municipale.



M. Sall, qui dirige par ailleurs l’Agence de développement municipal (ADM), dit avoir relevé l’adhésion et l’appropriation, par les Mbourois, du P2M, adossé à une vision déclinée en 10 axes stratégiques et 100 actions prioritaires, contenant des valeurs et idéaux rassembleurs.



Il a tendu la main "à toutes et à tous" et lancé "un appel solennel pour la synergie des actions, dans le but de concrétiser ce programme et co-construire notre ville, en faisant fi de toutes considérations partisanes’’.



Après l’installation officielle du maire, 17 adjoints au maire ont été élus dans le strict respect de la parité, par la nouvelle équipe municipale constituée de 80 membres.







