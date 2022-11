Mairie de Pikine-Ouest/ Accusé de vol et de détournement: Cheikh Diop, Maire Pastefien dans de beaux draps Le Maire de Pikine Ouest, Cheikh Diop, sous la bannière de Yewwi Askan Wii, membre du parti Pastef , « Les patriotes » est dans de beaux draps. Ledit maire est accusé de détournement de deniers publics, de vol de câbles électriques, de 150 lampadaires, un matériel et d'escroquerie sur salaires. Après moults enquêtes ouvertes par les conseillers municipaux, des enquêtes montreraient son implication dans ces scandales répétitifs.

La gouvernance territoriale de la commune de Pikine-Ouest vient de noter d’énormes scandales jamais connus dans le passé par un maire de ladite localité. Fraîchement élu pour succéder à Gorgui Ndong, ce nouveau maire utiliserait pas mal de méthodes pour profiter des biens publics.



Cheikh Diop, Maire de de Pikine Ouest, membre actif du parti Pastef, successeur de Pape Gorgui Ndong serait au cœur de plusieurs scandales. Il est accusé de détournement de deniers publics, de vol de câbles, de lampadaires et escroquerie sur le salaire des agents de nettoyage recrutés par lui-même. D’après notre source, on parle d’un matériel, destiné à l’éclairage public de certaines voiries, dont la garde était confiée à la Mairie de de Pikine Ouest, de fonds d’appui détournés, destinés à plus de 20 jeunes de sa localité, d'escroquerie sur le salaire de plus d’une centaine d’agents.



Le Maire, nous apprend-t-on, a procédé avec des truchements et méthodes pour détourner les fonds et ainsi, revendre une partie du matériel, constituée de câbles et de lampadaires. Cheikh Diop aurait validé une demande d’aide, estimée à 5 millions de FCfa pour un groupe de 20 jeunes de sa localité. Après cette validation, chaque jeune devait recevoir un montant de 250 000 FCfa. Lesdits fonds, constate-t-on, auraient transité des caisses. Mais, les véritables destinataires n’auraient reçu que 10 000 FCfa chacun.



Espérant que le plan a marché , le Maire récupère, accuse-t-on, le reste de la somme pour ses propres affaires. Après cette affaire s’en suivra celle du vol de 150 lampadaires, dont la garde de ce matériel était confiée à sa Mairie pour un projet d’éclairage public. Notre source précise que les vérifications faites auraient permis de constater l’absence d’une partie de ce matériel. Une enquête ouverte en ce sens, révèlerait qu’ils ont été revendus sur le marché. Et, une liaison faite, montrerait quelque part l’implication du Maire Cheikh Diop dans cette opération de vente.



Enfin le dernier scandale noté pour le compte du Maire Cheikh Diop reste le recrutement de personnel de nettoiement, dont les salaires déclarés diffèrent des montants perçus par les recrutés. L’édile aurait contracté des salaires allant de 100 à 120 000 FCfa. Mais, ces travailleurs ne perçoivent à la fin du mois que des montants compris entre 25 000 FCfa et 40 000 FCfa. Tellement de motifs qui l’interpellent. Ainsi, l’équipe municipale à évoqué la nécessité de révoquer le Maire après plusieurs réunions et des lettres envoyées au sous-préfet qui tarde à réagir.



Toutes ces actions faites à l’insu des conseillers municipaux de Benno et Taxawou ne resteront pas impunis, selon l’un des conseillers, accroché au téléphone. Comme s’il n’allait jamais en finir, Cheikh Diop occuperait une villa R+3 dans une zone interdite, juste dans l’extension des cimetières de Pikine-Ouest. Et depuis l’occupation de sa demeure, le maire peinerait à avoir un titre foncier.



Ailleurs, les conseillers municipaux réunis, comptent aller jusqu’au bout pour contraindre Cheikh Diop qui aurait dit n’avoir aucun compte à les rendre après plusieurs tentatives d'éclaircissement.



Affaire à suivre...



