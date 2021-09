Mairie de Podor : Le Chant du cygne pour Mme Aissata Tall Sall ? Les actes de sabotage perpétrés par les partisans de l’actuelle maire de Podor, Me Aissata Tall Sall, sont décryptés comme un chant du cygne. Autrement dit, ils sont destinés à faire entendre une mélodie de désespoir annonçant une éventuelle défaite aux prochaines élections locales. Le Témoin

On apprend en tout cas que la maire sortante et son mouvement « Osez l’avenir » sont vus de mauvais œil par certains leaders de la mouvance présidentielle. Des leaders qui préfèrent un Racine Sy qu’une Aissata Tall Sall capable de changer de « moussor » au gré de ses intérêts personnels et des circonstances géographiques.



Se sentant éjectée de la mairie de Podor par la puissante machine politique de Mamadou Racine Sy, Mme Aissata Tall Sall est accusée d’avoir convoyé des électeurs-mercenaires de Dakar vers Podor pour les inscrire sur les listes électorales.



Un triste constat « constaté » samedi dernier par voie d’huissier par les militants du mouvement « Ande Ligguey Sénégal ak Racine (Alsar) » de Mamadou Racine Sy. D’où les échauffourées et attroupements devant la préfecture de Podor pour dénoncer l’arrivée et l’ingérence des mercenaires dakarois dans la politique locale.



Pire, certaines mauvaises langues disent que la commission de révision des listes électorales n’ayant jamais travaillé le week-end aurait grandement ouvert ses portes aux recommandés du ministre des Affaires étrangères, Me Aissata Tall Sall.



En tout cas, la bataille de Podor aura bel et bien lieu comme en 2014 où Mme Aissata Tall et Racine Sy étaient en ballottage serré. Car trois (03) voix seulement les séparaient. Au finish, la Cour d’appel de Saint-Louis avait déclaré Mamadou Racine Sy vainqueur. Hélas, contre toute attente, le Conseil constitutionnel avait filé l’écharpe de maire à la grande Dame de Podor.

