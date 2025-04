Maison de la presse : le nouveau PCA, Birame Khoudia Lo, a pris fonction Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

Birame Khoudia Lo, nouveau président du conseil d’administration (PCA) de la Maison de la Presse a officiellement pris fonction, jeudi, a constaté l’APS. ‘’Je mesure l’ampleur de la mission qui m’attend au sein de ce service stratégique qu’est la Maison de la Presse. À cette étape cruciale de son évolution, je m’engage à y incarner une vision claire : celle d’un espace dynamique, fédérateur et respectueux des valeurs républicaines, au service de la liberté d’expression, du professionnalisme journalistique et de l’innovation numérique’’, a-t-dit. Birame Khoudia Lo s’exprimait lors de la cérémonie de passation de service avec son son prédécesseur, Alioune Dramé, en présence du Directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui et des professionnels des médias. Il a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur Alioune Dramé, pour ”le travail accompli”, avant de prendre l’engagement de s’inscrire dans la continuité, tout en se préparant, avec la nouvelle équipe en place, à relever les défis nouveaux de notre époque. M. Lo a tendu la main à ses futurs collaborateurs et à tous les professionnels des médias. Le nouveau PCA s’est également engagé à être un facilitateur, un coordonnateur et un animateur d’un dialogue permanent avec tous les acteurs de l’écosystème médiatique.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-80174-maison-de-la-p...

