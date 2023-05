Maisons et voitures incendiées : BBy dénonce et annonce une marche le 3 juin à la Place de la Nation

Après les attaques perpétrées chez ses responsables de Benno, la coalition a apporté sa réplique. En présence du premier ministre Amadou Bâ, les leaders Benno ont dénoncé les attaques perpétrées chez Matar Bâ, Serigne Mbaye Thiam, Abdou Latif Coulibaly et Cie, informe leSoleil.sn.



« On est vraiment peinés de ce qui passe dans le pays ces derniers temps. Et on le dénonce avec la plus grande vigueur. Ici, tout le monde se connaît. On pourrait riposter comme eux mais on ne le fera pas. L’Etat fera le nécessaire pour mettre fin à cette violence», a déclaré maître Amadou Sall face à la presse ce mardi.



BBY va organiser un vaste rassemblement, le 3 juin à la Place de la Nation. La coalition Bennoo Bokk Yaakar (BBY, majorité) va organiser un vaste rassemblement le 3 juin prochain à la Place de la Nation, à Dakar, » pour célébrer les principes de la République », a annoncé, mardi, le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Seydou Guèye.







