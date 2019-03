«Maîtresse d’un homme marié» : Mame Mactar Guèye porte plainte contre Marodi TV et… Une plainte a été déposée contre Marodi TV, productrice de la série Maîtresse d’un homme marié, auprès du Conseil national de régulation de l’audiovisuel par Mame Mactar Guèye de l’ONG Jamra et le Comité de défense des valeurs morales.

Joint au téléphone par Seneweb, Mame Mactar Guèye confirme et annonce en plus une marche pour protester contre la série qu’il juge «amorale et non conforme aux valeurs sénégalaises».

Il fustige le langage et le comportement des acteurs qui, selon lui, «font la promotion de l’adultère et de la vulgarité».

Pour appuyer ses dires, il rappelle que «dans l’épisode 11 une actrice dit : ‘lima yorr mako mom kouma nexx lakoy diokh’ (en substance ‘je couche avec qui je veux’, en wolof). C’est le summum de la vulgarité et du langage ordurier. On ne peut pas laisser passer de tels messages qui agressent la population sénégalaise et surtout les enfants».

Interrogé par Seneweb, le producteur de la série a déclaré préférer ne pas se prononcer sur le sujet.

Du côté du CNRA, un membre contacté confie que la plainte est en train d’être traitée et qu’une décision sera communiquée sous peu. Notre interlocuteur assure que si la série présente des manquements avérés aux lois qui régissent l’audiovisuel, Marodi TV recevra une mise en demeure en vue de l’arrêt de sa diffusion.

Jamra avait déjà organisé une marche en 2000 contre la série «Confessions érotiques» que diffusait une télévision de la place. L’ONG avait finalement obtenu gain de cause et la diffusion du feuilleton avait été arrêtée.

