Malal Camara, père de Bineta Camara: "La peine demandée par le procureur est une excellente décision et je prie..."

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Malal Camara, le père de Bineta Camara s’est prononcé sur le procès lié au meurtre de sa fille. Selon le journal "Le Quotidien", il suit le procès avec une attention particulière. La mort de sa fille, arrachée à son affection un soir du 18 mai 2019, est une pilule amère qui lui est restée au travers de la gorge, constatent nos confrères. Malal Camara, Directeur général de l’Agence de développement local (Adl), qui a été interpellé après le procès de Pape Alioune Fall, qui aurait froidement tué sa fille, a livré ses impressions : « J’ai toujours eu foi en la justice. Et je suis d’accord avec les réquisitions du Parquet », poursuit M. Camara, qui a encore du mal à faire son deuil.



Il poursuit pour saluer les réquisitions du ministère public, qui a demandé la perpétuité pour le présumé meurtrier : « La peine demandée par le procureur est une excellente décision et je prie pour que la Cour de la Chambre criminelle suive le réquisitoire du procureur. Si la perpétuité est demandée, c’est à la mesure de l’acte commis. Bineta Camara a été ignoblement et atrocement assassinée. Au-delà de Bineta Camara, cette peine va être une garantie pour toutes les autres femmes quand on sait que personne ne voudrait se voir infliger une telle peine ».



Souffrant toujours à cause de cette disparition, M. Camara fait un plaidoyer pour la protection des femmes. « Il est temps que cessent les agressions et assassinats sur les femmes ; d‘où toute la pertinence de la peine requise par le Parquet. J’espère que le 2 juillet prochain, le verdict rendu par la Chambre confirmera le réquisitoire de l’Avocat général », renchérit M. Camara.



Il faut juste rappeler que Bineta Camara, 23 ans au moment des faits, aurait été assassinée par Pape Alioune Fall, né en 1986, chez elle, à Saré Guiléle, dans la nuit du 18 mai 2019, plongeant son entourage dans un total émoi.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos