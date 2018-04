Malgré la médiation du Khalife, les enseignent déroulent: Débrayage mardi, grève totale mercredi, jeudi et vendredi

La médiation entamée par le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, pour résoudre la crise qui secoue le système éducatif, n'a rien changé à la détermination des enseignants d'observer leur mot d’ordre de grève.



L’Inter-Cadre (Grand Cadre, Useq, Idee) déroule à partir d’aujourd’hui son 6e plan d'action pour obtenir du gouvernement, la satisfaction de ses revendications.



Au menu de ce mardi, débrayage à 9h suivi d’Assemblées Générales départementales animées par les coordonnateurs nationaux.



Les journées du mercredi 11 et jeudi 12 avril 2018 seront marquées par une grève totale du préscolaire au moyen et secondaire. Pour corser la note, l’Inter-Cadre annonce le boycott des composions, de toutes les évaluations, des cellules d’animations pédagogiques et la rétention des notes.



Le G6 (Saems, CUSEMS, SELS, SELS/A, l’UDEN et le SNEELAS/FC) annonce de son côté, un débrayage demain, mercredi et une grève totale jeudi et vendredi. Celle-ci sera suivie d’une marche nationale, prévue samedi à Ziguinchor.



Il faut rappeler que l’Inter-Cadre tout comme les autres syndicats d’enseignants, exige l’augmentation substantielle de toutes les indemnités notamment celles du logement, d’enseignement et le respect de tous les accords signés.











