Mali: Cheikh Tidiane Gadio désigné Envoyé spécial de l’Oif

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo a désigné Cheikh Tidiane Gadio en qualité d’Envoyé spécial pour le suivi de la situation au Mali, selon "Libération online". « L’Envoyé spécial conduira dans les prochains jours, une mission de haut niveau à Bamako. »



« La délégation comprendra notamment Madame Nadia El Yousfi, Députée au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre du Bureau de la Commission des affaires parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et son Excellence Monsieur Moha Ouali Tagma, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc auprès de la République fédérale du Nigéria et de la Cedao à Abuja », annonce un communiqué.