Mali : En rivalité avec Diaba Sora, Leïla Kane Diallo s’affiche avec une chaîne en or de 175 000 000 francs CFA Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 13:11 | | 0 commentaire(s)| Peu connue sur les réseaux sociaux, comparée à ses rivales Diaba Sora et Biscuit de mer, Leila Kane Diallo est une des dames de fer du Mali. Depuis hier, la jeune femme s’est transformée en phénomène grâce à son apparition avec 5 kilos d’or, lors d’une cérémonie de mariage.





Au cours de la même cérémonie, la nouvelle star aurait offert 10 millions à Babani Koné qui a chanté ses louanges. Toujours selon la même source, cette sortie n’est pas une première pour Leila, passionnée d’or, la femme d’affaires aurait été la première jeune fille malienne à arborer un kilo d’or.



Cette affaire suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, quand certains estiment que son comportement est du gaspillage ou de la vanité, d’autres pensent que c’est tout à fait normal et encourage même Leila.



Du côté de Diaba sora, l’actuelle conquête de Chapé de Paris qui se trouve être l’ex-fiancé de Leila, la réaction ne se fait pas attendre. En effet la Kim malienne a répondu à ce qu’elle considère comme une provocation, à travers un snap: « 10 millions CFA c quoi ?? C’est pour donner au griot… en dollar 18000$ », a-t-elle affirmé.



La toute nouvelle star serait en quête de popularité car son ex-fiancé l’a abandonné pour motif qu’elle n’était pas célèbre. Rivalité, Buzz ou vengeance ?



Pour l’instant, le but de cette manœuvre reste toujours inconnu, ce qui est sûr, elle n’est pas passé inaperçue.













La redaction de maliactu.net









