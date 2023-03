Mali : Le portefeuille actif de la Banque mondiale évalué à 950,347 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cette revue a servi de cadre pour évaluer la performance globale du portefeuille à mi-parcours de l’année fiscale 2022- 2023 (1er juillet 2022 – 30 juin 2023) afin d’améliorer leur qualité d’exécution et d’échanger sur les perspectives.



Avec comme objectif ultime d’accroître l’impact des projets / programmes sur le développement socio-économique du pays aux bénéfices des populations maliennes.

Lors de la rencontre, le Ministre Alousseni Sanou a exprimé tout l’intérêt et toute l’importance que les plus hautes autorités de la Transition du Mali attachent à la performance du portefeuille compte tenu de son impact significatif sur l’amélioration de la qualité de vie de la population malienne.





«A la date du 13 mars 2023, le portefeuille actif de la Banque mondiale au Mali compte vingt-huit (28) projets dont dix-huit (18) projets à caractère national et dix (10) projets à caractère régional, pour un montant total approuvé de 1 579 millions de Dollars US soit environ 950,347 milliards de FCFA (Conversion faite sur la base de 1 USD=602 FCFA) », lit-on dans le document . Selon la même source, l’engagement financier total, en termes de montants des accords signés, en faveur des projets nationaux est de 995 millions de Dollars US (63%) et celui en faveur des projets régionaux s’établit à 584 millions de Dollars US (37%).

«Le taux moyen annuel de décaissement au titre de l’année fiscale 2022-2023, qui va s’achever le 30 juin 2023, en ce qui concerne le portefeuille national est de 18,59% sur un objectif de 35%, fixé par le Ministre de l’Economie et des Finances, au 30 juin 2023. Toutefois, le taux moyen annuel minimum requis pour la sous-région Afrique est de 20% », précise la même source.



Les opérations financées par la Banque couvrent les secteurs de l’énergie et de l’eau, l’agriculture et l’élevage, l’éducation et la formation professionnelle, les transports, la santé et la population, la protection sociale, la gouvernance, les mines, l’environnement et les changements climatiques, le développement urbain, le développement social et les statistiques.



Elles s’inscrivent toutes dans le Cadre de partenariat pays (Cpf), articulé autour de trois (3) piliers : l’amélioration de la gouvernance, la création d’opportunités économiques, le renforcement de la résilience.





Adou Faye





Source : Le Ministre de l’Économie et des Finances Alousseni Sanou a présidé, le 17 mars 2023, une revue conjointe du portefeuille des projets et des programmes qui lie la République du Mali au Groupe de la Banque mondiale.Source : https://www.lejecos.com/Mali-Le-portefeuille-actif...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook