Mali: Des camionneurs sénégalais échappent à une attaque terroriste, les images des dégâts Ils ont échappé à la mort. Des camionneurs sénégalais qui convoyaient du matériel vers Morila, ont essuyé une attaque terroriste présumée, vers Sababougou. Ils ont essuyé des tirs, vu leurs véhicules saccagés et leurs chargements ont été endommagés.



Ces compatriotes ont fui pour échapper à la mort, face aux Djihadistes présumés, qui ont tué 5 soldats maliens. Ils sont sous le choc et disent attendre toujours le soutien des autorités sénégalaises.

