Mali: le chef de la junte appelle à voter oui au projet de Constitution

Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, a appelé mardi ses compatriotes à approuver le projet de Constitution soumis dimanche à référendum et libre selon lui de toute immixtion étrangère.

"Je demande aux Maliens de sortir massivement le dimanche 18 juin pour donner raison au projet de Constitution en votant oui", a-t-il déclaré dans une intervention dans un stade de Ségou (centre).

"Le projet de Constitution a été fait par les Maliens", a-t-il dit en assurant, malgré un certain nombre d'oppositions, que le texte était "le résultat d'un travail consensuel de toutes les sensibilités".

"Même les Maliens de la diaspora ont été impliqués, mais aucune personne étrangère n'a été associée à sa rédaction", a-t-il déclaré.

Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en août 2020 ont fait du rétablissement de la souveraineté nationale leur mantra. Ils ont rompu l'alliance avec la France contre les jihadistes et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie.

La souveraineté est un des grands principes de la Constitution soumise dimanche à référendum.

La Constitution est un élément clé du vaste chantier de réformes invoqué par les militaires pour justifier de continuer à diriger jusqu'en mars 2024 ce pays confronté à la propagation jihadiste et à une profonde crise multiforme.

Le référendum est la première étape validée par le vote d'un calendrier de consultations censé s'échelonner jusqu'en 2024.



