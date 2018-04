Malick Gakou : « Ce verdict montre à suffisance que les libertés et la démocratie sont bâillonnées par régime aux abois» Commentant la condamnation du maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias à six mois de prison pour outrage à magistrat et à appel à l’insurrection par le tribunal de Dakar, Malick Gakou est d’avis que ce verdict renseigne à souhait que les libertés et la démocratie sont bâillonnées au Sénégal.

