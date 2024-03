"Malick Gakou, un banlieusard au Palais", Par Babacar Papis Samba Après le campagnard Léopold Senghor, l'urbain Abdou Diouf, Abdoulaye Wade de Kébémer et Macky Sall de Fatick, Malick Gakou sera-t-il le premier ressortissant de la banlieue à accéder à la Magistrature suprême ?

Malick Gakou a été très dynamique au sein de l'Alliance des forces du progrès (AFP) où il a occupé le poste de numéro deux derrière Moustapha Niasse.



Le docteur en économie sera par la suite en rupture de ban avec ce Parti de la mouvance présidentielle. Ce départ a été très mal vecu par Moustapha Niasse qui voyait en lui un camarade qui pouvait plus tard incarner l'avenir du parti.

Mais hélas Malick Gackou qui pensait que l'heure était venue pour lui de jouer les premiers rôles dans ce pays était déjà parti.



L'Alliance pour la République (AFP) a été un acteur majeur dans la chute du Président Abdou Diouf, la défaite du Président Abdoulaye Wade et l'élection du candidat Macky Sall à la Présidence de la République.



On peut alors penser que le leader de ce Parti Moustapha Niasse pouvait faire de Malick Gakou l'une des personnalités politiques les plus en vue dans ce pays, et pourquoi pas le 5ème Président du Sénégal.



Bref, au vu de son cursus politique et de ses différentes actions dans le pays, on peut dire que Malick Gakou qui ne manque pas d'atouts a eu ses heures de gloire en politique. Il a été tête de liste de de la coalition Benno Siggil Sénégal à Guediawaye et tête de liste de la région de Dakar lors des Locales de 2009.



Comme sa coalition était sortie vainqueur pour les deux listes Malick Gakou avait préféré diriger le Conseil régional de Dakar à la place de la Mairie de Guédiawaye. En plus de sa grande implication au sein des coalitions Benno Siggil Sénégal et Benno Bokk Yakkar à Guediawaye, il a été la pièce maîtresse dans la victoire de Ahmed Aïdara à la Mairie de Guediawaye.



Malick Gakou qui a été tour à tour numéro deux de l'AFP, Président du Conseil régional de Dakar, ministre des sports, ministre du commerce, de l'industrie et du secteur informel est un décideur politique et faiseur de Maire, et il lui restera à montrer qu'il peut être Président ou à défaut faiseur de Président.



Malick Gakou qui est un habitué des arcanes de la politique semble très sûr de lui :" Macky Sall sait parfaitement que je le remplacerai à la tête de l'Etat du Sénégal." Alors quelle audace pour l'enfant de la banlieue, Malick Gakou.



Babacar Papis Samba.



